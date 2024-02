POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Graffiti an einem städtischen Gebäude (08./09.02.2024)

Orsingen-Nenzingen (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 14.15 Uhr, in ein Wohnhaus im Hägleweg eingebrochen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Dort durchwühlte er sämtliche Zimmer und Schränke und erbeutete dabei einen größeren Bargeldbetrag. ...

