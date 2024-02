POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch im Hägleweg (08.02.2024)

Konstanz (ots) - Am Donnerstagnacht ist es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 2 Uhr stellten Nachbarn Brandgeruch und das Piepsen eines Rauchmelders fest. Nachdem der 25-Jährige Bewohner nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Der junge Mann konnte schlafend angetroffen und aus ...

