POL-KN: (Konstanz) Während dem Kochen eingeschlafen - Küche gerät in Brand (09.02.2024)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnacht ist es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 2 Uhr stellten Nachbarn Brandgeruch und das Piepsen eines Rauchmelders fest. Nachdem der 25-Jährige Bewohner nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Der junge Mann konnte schlafend angetroffen und aus der verrauchten Wohnung gerettet werden. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Die Küche erlitt durch das Feuer, das die Wehrmänner schnell löschen konnten, erheblichen Schaden in noch unbekannter Höhe.

