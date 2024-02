Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fußgängerin bei Unfall auf der Kreuzung Brunnentalstraße/Koloniestraße verletzt (07.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Brunnentalstraße und Koloniestraße ist am Mittwochabend eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine 94-Jährige fuhr mit einem Mercedes Smart auf der Brunnentalstraße in Richtung Finkenstraße. An der Kreuzung zur Koloniestraße bog sie nach links ab und stieß dabei mit einer 61-Jährigen zusammen, die die Koloniestraße gerade überquerte. Die Frau prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Straße. Dabei erlitt sie Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

