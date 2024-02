Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter versprüht Pfefferspray (08.02.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag vor einer Gaststätte in der "Obere(n) Hauptstraße" Pfefferspray versprüht. Gegen 17 Uhr befanden sich mehrere Mitglieder verschiedener Narrenzünfte vor dem Lokal, als ein unbekannter Täter plötzlich und unvermittelt Pfefferspray in die Menge sprühte und dabei mehrere Personen leicht verletzte. In der Folge kam es zu einem aggressiven Tumult zwischen zwei Gruppierungen, die den Täter jeweils in den anderen Reihen vernuteten. Die Polizei trennte die Streitenden und hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

