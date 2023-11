Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Multimedia-System entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 82-Jährige am Mittwochmorgen bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Mit ihrem Fiat befuhr sie gegen 8.45 Uhr die Aalener Straße, wo sie aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Bei dem Aufprall wurde der Fiat der 81-Jährigen und der Baum beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres VW Up beschädigte eine 80-Jährige am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr einen im Östlichen Stadtgraben abgestellten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Weilermerkinger Weg / B 466 in Richtung Ohmenheim missachtete ein 80-jähriger Ford-Fahrer am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr die Vorfahrt eines aus Richtung Schweindorf kommenden Opel Meriva. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand, blieben sowohl der Unfallverursacher, als auch der 48 Jahre alte Opel-Fahrer unverletzt.

Aalen: Beifahrerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Mit seinem Mercedes-Citaro fuhr ein 53-Jähriger kurz nach 10 Uhr zu dicht an einem in der Mönchsbuchstraße stehenden Lkw vorbei, weshalb er diesen streifte. Bei dem Unfall erlitt die 59-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und dem Aalener Dreieck streifte ein 21-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Lkw den Audi einer 34-Jährigen, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Multimedia-System entwendet

Zwischen Mittwochabend 22.15 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr schlugen Unbekannte die Fahrzeugscheibe eines BMW ein, der in der Oderstraße abgestellt war. Die Täter entwendeten anschließend das komplette Multimedia-System des Fahrzeuges, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/79664926.

