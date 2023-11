Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Einbruch in Thermalbad - Baustellenabsperrung durchfahren

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Thermalbad

Bislang unbekannte Einbrecher hebelten am Donnerstag zwischen 2:17 Uhr und 2:30 Uhr eine Tür zur Küche des Thermalbads am Osterbucher Platz auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Gebäude durchsuchten sie anschließend zwei Büros. Die Ermittlungen zum Diebesgut und zur Höhe des Schadens dauern an. Zeugen, die zum genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen ans Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu wenden.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr und 21 Uhr, ein am Osterbucher Platz geparkter Ford beschädigt. Hierbei hinterließ der Verursacher einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht II

Am Mittwoch beschädigte ein bislang Unbekannter einen im Mühlgraben, auf einem Parkplatz abgestellten Nissan. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Stödlen: Baustellenabsperrung durchfahren - 20.000 Euro Schaden

Ein 49-jähriger LKW-Fahrer durchfuhr am Mittwoch gegen 12:45 Uhr auf der L1070, zwischen Stödtlen Nord und Wört, eine Baustellenabsperrung. In der Folge fuhr er etwa einen Kilometer über die frisch aufgetragene Fahrbahnmarkierung, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

