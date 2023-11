Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Versuchter Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: 4000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstand. Gegen 6 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem VW Caddy die Martin-Knoller-Straße in Richtung Nördlinger Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Focus eines 57-Jährigen, an dessen Fahrzeug der rechte Blinker gesetzt war. Die 44-Jährige ging daher davon aus, dass der Pkw nach rechts abbiegen wird, weshalb es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Lauchheim: Gegen Schutzplanke gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmorgen ein Mercedes Benz beschädigt wurde. Kurz nach 6 Uhr kam eine 85-Jährige mit dem Fahrzeug auf der B 29 zwischen Bopfingen und Aalen von der Straße ab, wodurch der Pkw gegen die Leitplanke prallte.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr einen Skoda, der in der Curfeßstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Stuttgarter Straße streifte ein 77-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug den Lkw eines 25-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 45-Jähriger seinen BMW am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bodenbachstraße anhalten. Eine 23-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat 500 auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Montagmorgen 6.30 Uhr versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Urbanstraße zu verschaffen. Sowohl Türe, als auch Fenster hielten dem Einbruchsversuch stand, weshalb die Diebe unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Ellwangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Kreisstraße 3213 zwischen Pfahlheim und Walxheim streiften sich am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein VW Transporter und ein Mercedes Sprinter, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Die beiden 40 und 29 Jahre alten Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Gschwend: Von der Fahrbahn abgekommen

In einer Rechtskurve auf der Landesstraße 1080 zwischen Gschwend und Welzheim kam eine 33-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr mit ihrem Skoda nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke und fuhr anschließend gegen die Grünbepflanzung, ehe es letztlich im Wald zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug "abgewürgt" - aufgefahren

An der Einmündung Neue Straße / In der Vorstadt musste eine 36-Järhige ihren VW Polo am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr an einer roten Ampel anhalten. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie an, wobei sie ihren Pkw "abwürgte" und ein 29-Jähriger mit seinem Skoda deswegen auffuhr. Bei dem Unfall, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

