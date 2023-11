Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Falsche Polizeibeamte erbeuteten 52.000 Euro Bargeld

Aalen: (ots)

In der zurückliegenden Woche wurde eine 84-jährige Seniorin mehrfach Opfer von falschen Polizeibeamten. Sie wurde von den Betrügern telefonisch kontaktiert, die ihr vorgaukelten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun auch ihre Wohnung konkret gefährdet sei. Zur Sicherung ihrer Wertsachen solle sie diese der Polizei übergeben. Die Seniorin erkannte die Betrugsabsicht nicht und übergab den falschen Polizisten in drei Raten insgesamt 52.000 Euro. Als die Betrüger am Dienstag (7.11.2023) wieder Geld von der Seniorin forderten, wurde in der Folge von der eingeschalteten Polizei ein 15-jähriger Jugendlicher bei der Geldübergabe in Winnenden vorläufig festgenommen. Da die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Tipps der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder als Diebesfalle bereitzulegen!

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Seien Sie misstrauisch. Sind Sie in der Situation unsicher, ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn, nahe Verwandte oder rufen Sie die Polizei unter 110. Achtung, legen Sie zuvor ihr Telefon auf, unterbrechen Sie die Leitung mit den Anrufern und rufen dann die echte Polizei an!

- Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Am besten Sie bewahren die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell