Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Erneute Brände & Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Aalen (ots)

Winnenden: Erneute Brände

Kurz nach 22:30 Uhr wurde den Einsatzkräften am Dienstagabend ein Brand in einer Garage im Steinweg gemeldet. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Winnenden zügig gelöscht werden. In der Garage, die zuletzt als Lagerraum genutzt wurde, befanden sich u.a. Holz und Kartonagen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1500 Euro, verletzt wurde niemand. Gegen 1:15 Uhr wurde von Anwohnern ein weiterer Brand in einer Wohnung im Steinweg mitgeteilt. Hierbei handelt es sich um dieselbe Wohnung, in der es bereits am Samstagabend, den 04.11.2023 zu einem Brand gekommen war. Das Feuer konnte von Anwohnern noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. In beiden Fällen wird von einer Brandstiftung als Brandursache ausgegangen. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen Bränden. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Raubdelikt in der Nacht auf Mittwoch gegen 1:45 Uhr am Winnender Bahnhof. Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach ein bisher unbekannter Täter einen 26-jährigen Mann am Bahnhof an und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Anschließend verlangte er die Herausgabe des mitgeführten E-Rollers. Dem kam der Geschädigte nach, woraufhin der Täter mit dem Roller in Richtung Stadtgebiet flüchtete. Er soll etwa 30 Jahre alt und ca. 185 cm groß sein, zur Tatzeit einen Dreitagebart, eine schwarze Kappe, eine schwarze Lederjacke und eine grüne Camouflage-Hose getragen haben und möglicherweise polnischer Herkunft sein. Zeugenhinweise nimmt die Waiblinger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

