BPOLI-WEIL: Dreikönig - Drei Festnahmen durch die Bundespolizei Weil am Rhein

Weil am Rhein (ots) - Eine wegen Steuerhinterziehung gesuchte 29-Jährige wurde am Neujahrstag durch die Bundespolizei festgenommen. Die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt konnte sie abwenden. Die Bundespolizei kontrolliert die Frau am Nachmittag des Neujahrstages in der grenzüberschreitenden Straßenbahn im Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der deutschen Staatsangehörigen stellten die ...

