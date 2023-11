Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Feuerwehreinsatz - Vermisstensuche

Aalen (ots)

Leutenbach - Weiler zum Stein: In Wohnhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen am Dienstagnachmittag zwischen 17:10 Uhr und 18:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Holderbusch ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Uhren und Schmuck im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Plüderhausen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr war am Dienstag gegen 12.30 Uhr Am Marktplatz mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz. Dort war an einem Gebäude beim Verlegen von Bitumenbahnen ein Gebälk in Brand geraten. Letztlich konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Berglen: Vermisstensuche

Eine 36-jährige Frau aus Berglen wird seit Dienstag gegen 23.55 Uhr vermisst. Sie verließ ihre Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die 36-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und wurde bislang trotz intensiver Suche nicht gefunden. Bei der Suche nach ihr war in der Nacht zum Mittwoch auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die gesuchte Person ist ca. 165cm groß und müsste mit einer blauen Jeanshose und einer weißen Kapuzenjacke bekleidet sein. Wer Hinweise auf die gesuchte Person geben kann, sollte sich dringend mit dem Polizeipräsidium Aalen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell