Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Auffahrunfall

Gegen 18:30 Uhr am Dienstag kam es in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall, als eine 21-jährige BMW-Fahrerin den vor ihr befindlichen Verkehr offenbar nicht beachtete und auf einen vorausfahrenden Audi A1 einer 58-Jährigen auffuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund ^7.500 Euro an d en Fahrzeugen.

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Gegen 13:40 Uhr am Dienstag wollte ein 53-jähriger Audi-Fahrer von der L1066 nach links in die K2627 abbiegen. Dabei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und kam zu weit nach links, wodurch er mit einem von der K2627 in Richtung L1066 fahrenden Citroen eines 35-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

