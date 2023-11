Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen, Straßenarbeiter bei Unfall schwer verletzt

Crailsheim: Reifen zerstochen

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 16:37 Uhr stach ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand in einen Reifen eines im Hammersbachweg geparkten Ford. An dem PKW entstand dadurch Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Obersontheim: Straßenarbeiter bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagvormittag kurz nach 10:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L1060 zwischen Obersontheim und Bühlertann bei dem ein 42-Jähriger schwer verletzt wurde. Auf der Richtungsfahrbahn von Obersontheim nach Bühlertann fanden Reparaturarbeiten statt, wofür diese Fahrbahn gesperrt war. Der 42-Jährige regelte an dieser Stelle den Verkehr. Als der Verkehr aus Richtung Obersontheim passieren sollte, wurde der Mann von einem aus Richtung Bühlertann kommenden Renault Master eines 36-Jährigen erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 42-jährige Arbeiter mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Von den sofort alarmierten Rettungskräften wurde der Mann mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Der 36-jährige Fahrer des Renault blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat hinsichtlich des genauen Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen.

