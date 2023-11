Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Fahrzeugbrand - Fahrzeugteile entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Nach Unfall geflüchtet

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag im Zeitraum zwischen 7:20 Uhr und 16 Uhr einen in der Dammstraße geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Schnait: 5000 Euro Sachschaden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagabend in der Zeit zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Rangieren in der Bergstraße einen Skoda und flüchtete anschließend. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Fahrzeugbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr ein Opel, der sich auf dem Areal des Klinikums Schloß Winnenden befand, in Brand. Trotz des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden, die mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften vor Ort war, brannte der Pkw vollständig aus. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Eine 84 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die L 1154 aus Richtung Lorch kommend in Richtung L 1155 und missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt eines von links kommenden 54-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 50.000 Euro.

Fellbach: Fahrzeugteile entwendet

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Salierstraße wurden zwischen Freitagabend und Montagmorgen Fahrzeugteile im Wert von ca. 125.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Firmengelände und demontierten an den hochwertigen Autos der Marke Mercedes einige Kompletträder und Bremsanlagen. Die Kripo Waiblingen hat hierzu die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Fellbach: Von Straße abgekommen

Ein 22-jähriger Fahrer eines Ford Mustang befuhr am Montag kurz nach 22.30 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Er verlor unmittelbar vor dem Kappelbergtunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts ab, wo sein Auto gegen eine Mauer prallte. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der Schaden an Auto und Mauer beläuft sich auf ca. 36.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell