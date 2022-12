Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Warsow (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Warsow haben unbekannte Täter am Mittwoch mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Schränke. Mit dem gestohlenen Bargeld flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte nach Bekanntwerden des Vorfalls am Mittwochnachmittag Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zu dieser Tat, die sich zwischen 06:45 Uhr und 15:45 Uhr im Warsower Schulweg ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell