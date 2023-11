Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter übersehen

Von der Hofackerstraße wollte am Montag um 07.50 Uhr ein 50-jähriger Mercedes-Lenker nach rechts in Richtung Gartenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden 19-jährigen Mann auf einem E-Scooter und kollidierte mit diesem. Der 19-Jährige, der mit einem E-Scooter ohne gültigem Versicherungskennzeichen unterwegs war, wurde bei dem Unfall verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ellwangen: Diebstahl aus Baucontainer

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über das Wochenende ein Baucontainer an der Kläranlage Haisterhofen aufgebrochen und daraus mehrere Baumaschinen entwendet wurden. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der entwendeten Geräte nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: 35.000 Euro Sachschaden

Von Saverwang kommend, wollte am Montag um 07.45 Uhr eine 52-jährige Seat-Lenkerin geradeaus über die B290 in Richtung eines dortigen landwirtschaftlichen Weges fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines heranfahrenden VW Golf, der von einem 73-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß wurde der Golf um die eigene Achse gedreht. Eine 69-jährige Beifahrerin im VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bargau: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau im Zehtweg wurde zwischen Dienstag und Donnerstag ein LED-Baustrahler im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell