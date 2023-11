Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Sachbeschädigung - Einbruch in Grundschule - Randalierer schlägt gegen Autos - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Hauswand durch Eier beschmutzt

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen beschädigten bislang Unbekannte die Hauswand und den Balkon eines Wohnhauses in der Katzenbachstraße durch mehrere Eierwürfe. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364 955990 zu melden.

Oberkochen: Einbruch und Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Tiefgarage in der Katzenbachstraße. Dort schlug er die Fensterscheibe eines darin abgestellten PKW ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Anschließend drang der Dieb noch in mehrere Kellerabteile ein und entwendete daraus mehrere Schlüssel sowie eine Packung Kaffee. Zudem wurde noch eine Konservendose und eine Bierdose geöffnet. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Einbruch oder auf den Eindringling geben können, sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364 955990 zu melden.

Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag befuhr ein 63-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem BMW die Heidenheimer Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung Aalender Straße missachtetet er die Vorfahrt eines 22-jährigen Peugeot-Fahrers, welcher dort die Heidenheimer Straße in Richtung Autobahnzubringer in Fahrtrichtung Aalen befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neunstadt: Randalierer schlägt gegen Autos

Eine 45-Jährige verständigte am Samstag gegen 23 Uhr die Polizei, weil ein Mann anscheinend auf mehrere Fahrzeuge in der Rohnholzstraße einschlug. Die eintreffenden Beamten konnten den 24-jährigen Mann, der ein Rundholz bei sich trug, anschließend mitten auf der Röhlinger Straße antreffen und kontrollieren. Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Täferrot: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 33-Jähriger befuhr am Montag mit seinem Mercedes die L1156 von Brainkofen in Richtung Lindach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn geriet er gegen 0:45 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben eines angrenzenden Wiesengrundstück zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Lorch/Waldhausen: Einbruch in Grundschule

In die Grundschule in der Reinhold-Maier-Straße wurde zwischen Freitag und Sonntagmorgen eingebrochen. Die Einbrecher gelangen über ein aufgebrochenes Fenster in das Rektorat und durchsuchten dort mehrere Schränke. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen rund um die Schule aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich unter 07171/3580 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Im Kreuzungsbereich kollidiert

Am Freitag befuhr eine 82-jährige Opel-Fahrerin die Fichtestraße. Als sie an der Kreuzung zur L1156 geradeaus in Richtung Feuerseestraße fahren wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer dort, von Mutlangen in Richtung Leinzell, fahrenden 54-jährigen Hyundai-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision bei der jedoch lediglich Sachschaden entstand.

