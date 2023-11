Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Winnenden: Feuerwehreinsatz in Wohnheim

Am Samstag kam es gegen 22:15 Uhr zur einem Feuerwehreinsatz in Winnenden im Steinweg nachdem es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken gekommen war. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr und Polizei evakuiert. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen kann als Ursache von einem technischen Defekt auszugehen werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit neun Fahrzeuge, 16 Einsatzkräften und einem Notarzt vor Ort. Ein Vertreter der Stadt Winnenden war ebenfalls vor Ort. Die Schadenshöhe am Gebäude kann bislang noch nicht beziffert werden.

Waiblingen: Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Am Samstag kam es in Waiblingen an einem Einkaufmarkt am Alten Postplatz gegen 19:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich ein 22-jähriger Mann nicht beruhigen lies. Dieser versuchte sich im Vorfeld mit unbeteiligten Passanten zu schlagen. Auch gegenüber der Polizei trat der Mann aggressiv auf, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Junge Weinberge in Waiblingen. Es ist bislang nicht bekannt ob Gegenstände entwendet worden sind. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Korb: Nach Hund getreten

Am Samstag ging eine 30-Jährige mit Ihren beiden Hunden Gassi. In der Straße Im Leutenbacher kam der Frau ein 70-jähriger Mann entgegen und trat ohne erkennbaren Grund mit dem Fuß nach dem Hund. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwaikheim: Unbekannter betrügt Rentnerin

Am Samstag wurde eine Rentnerin gegen 12:15 Uhr in Schwaikheim in der Bühlstraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser täuschte vor, dass noch ein Betrag aus einer Versicherung zu begleichen sei. Dem unbekannten Mann gelang es, dass ihm ein Teil des geforderten Betrages übergeben wurde. Beschreibung des Mannes: Ca. 30-40 Jahre alt, sehr groß und schlank, trug eine grüne Maske und sprach deutsch. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195 694-0).

