Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Streit um ein Getränk im Bus eskaliert

Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße auf Höhe des Rathauses zu einem verbalen Streit zwischen einem Busfahrer und einem weiblichen Fahrgast. Das 10-jährige Mädchen wollte ein halbleeres Getränk mit in den Bus nehmen, woraufhin dies vom Busfahrer untersagt wurde. Als das Mädchen daraufhin den Bus wieder verlassen wollte, kam es zum Streitgespräch mit dem 35-jährigen Vater des Kindes. In der Folge schlug ihm der Busfahrer in den Bauch, so dass der 35-jährige Mann leicht verletzt wurde. Der Busfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gröningen fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtete haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951 480-0) zu melden.

Gerabronn: Geparktes Auto angefahren und abgehauen

Im Zeitraum von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagnachmittag, 14:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Blaufelder Straße in Gerabronn von Blaufelden herkommend und streifte ein dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden BMW 3er. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951 480-0) zu melden.

Satteldorf: Auto vollständig ausgebrannt

Am Samstagabend, gegen 21:36 Uhr, kam es auf der B 290 an der Einmündung zur Gröninger Hauptstraße (K 2659) aufgrund eines technischen Defektes zum Brand eines Pkws. Obwohl die Feuerwehr Satteldorf mit 16 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort war, brannte der BMW vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Rot am See: Erst Bushaltestelle besprüht, dann Polizeibeamte beleidigt und angegriffen

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, hielten sich mehrere junge Männer am Bahnhof an einer Bushaltestelle auf. Ein 19-jähriger Mann aus dieser Gruppe wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Hakenkreuz an der Bushaltestelle aufsprühte. Nachdem die Zeugen die Polizei alarmierten, konnten diese den jungen Mann an der Örtlichkeit antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle versuchte er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dies konnte durch den Beamten verhindert werden. Der Mann wurde in der Folge zu Boden gebracht. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Auch der Streifenwagen, mit welchem der Mann im Anschluss zum Polizeirevier verbracht werden sollte, wurde durch diesen beschädigt. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Schwäbisch Hall: Spiegel abgefahren - Unfallflucht begangen

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Neue Reifensteige in stadteinwärtiger Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er hierbei auf die Gegenfahrspur und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden 3er BMW. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. An dem 3er BMW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791 400-0) zu melden.

Schwäbisch Hall: Zu schnell unterwegs und gegen Baum geprallt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Nissan-Fahrer gemeinsam mit seiner 16-jährigen Beifahrerin die Daimler Straße von Michelfeld kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er den Kreisverkehr an der Einmündung Steinbeisweg und überfuhr diesen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Sportwagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde der 21-jährige schwer, seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell