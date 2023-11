Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 04.11.2023

Aalen (ots)

Winterbach: Fettbrand in Küche

Am Freitagnachmittag, gegen 15:29 Uhr, wurde im Kirchenweg in Winterbach-Manolzweiler ein Küchenbrand gemeldet. Die Küche eines Einfamilienhauses stand in Vollbrand. Ursache war ein vergessener Topf mit Butter auf dem Herd. Da immer wieder Glutnester in Zwischendecken oder Wänden festgestellt wurden, musste durch die Feuerwehr eine Brandwache eingerichtet werden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 100.000 EUR. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.

Welzheim: Motorradfahrer auf nasser Fahrbahn ausgerutscht

Am Freitagabend, gegen 19:58 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann die L 1150 von Welzheim nach Breitenfürst. Kurz vor Breitenfürst kam er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, Ford. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt. Der 60-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro am Motorrad und Pkw. Die Strecke zwischen Welzheim und Breitenfürst war mehrmals kurzzeitig vollgesperrt.

Kernen-Stetten: Kind im Bus vergessen

Am Freitagnachmittag, gegen 16:17 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass ein vierjähriges Kind alleine im Bus saß. Die Mutter hatte versehentlich ihr Kind vergessen und war eine Station zuvor ausgestiegen. Zeitgleich mit dem Zeugen meldete sich auch der Vater des Kindes bei der Polizei. So konnte das Kind relativ schnell durch die Polizei wieder an den Vater übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell