POL-AA: Winnenden: Die Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Aalen (ots) - Aalen: Vorfahrt missachtet Die Heidenheimer Straße in Richtung Ortsmitte Unterkochen befuhr am Freitag um 10:50 Uhr ein 63-jähriger Lenker eines BMW. An der Kreuzung zur Aalener Straße missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Peugeot-Lenker, welcher die Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Aalen befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ...

