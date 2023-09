POL-K: 230918-1-K Rentner von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Köln (ots) - Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 8. September 2023 Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Spezialisten der Polizei Osnabrück haben am Freitagabend (15. September) zwei Männer (19, 20) in Osnabrück vorläufig festgenommen, die den 85 Jahre alten Rentner in Pulheim getötet haben ...

