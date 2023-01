Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St.Jürgen

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstag (17.01.) wurde eine Streifenbesatzung des 4. Polizeireviers Lübeck in die Ratzeburger Allee geschickt. Dort war es zu einer Kollision zwischen einer 28 -jährigen Fußgängerin und einem 42-jährigen Fahrer eines Opels (beide aus Lübeck) gekommen. Die Passantin verletzte sich schwer.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Lübecker um 19:25 Uhr mit seinem Auto die Ratzeburger Allee aus der Straße Am Bökenbarg kommend stadteinwärts. In Höhe des Universitätsklinikums überquerte dann plötzlich die 28-Jährige im Laufschritt die Fahrbahn. Sie kollidierte mit der Fahrzeugfront des Opels und fiel schwer verletzt zu Boden. Nach einer Erstversorgung wurde sie in das naheliegende Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Pkws erlitt einen leichten Schock, konnte jedoch nach Aufnahme der Unfalldaten seinen Weg mit seinem leichtbeschädigten Fahrzeug fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell