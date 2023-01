Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am späten Sonntagabend (15.01.) ereignete sich in Ratekau ein Verkehrsunfall, nachdem ein bislang unbekannter PKW von der Fahrbahn abkam und ein Hinweisschild überfuhr. Trotz erheblichen Sachschadens entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 23:20 Uhr wurde ein 33 Jahre alter Zeuge auf quietschende Reifen und einen lauten Knall, der aus Richtung Bäderstraße kam, aufmerksam. Als der Mann von seinem Grundstück auf die Straße lief, erblickte er im Einmündungsbereich der Hauptstraße einen beschädigten Pfahl sowie diverse Trümmerteile. Das verursachende Fahrzeug hatte sich zwischenzeitlich jedoch entfernt.

Durch die umgehend alarmierte Polizei konnte der PKW auch im Rahmen der Fahndung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausfindig gemacht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug auf der Bäderstraße aus Timmendorfer Strand kommend in Richtung Eutiner Straße geführt und kam infolge überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es mit einem Hinweisschild kollidierte.

Der Spurenlage zufolge dürfte der Wagen im Frontbereich stark deformiert sein. Außerdem lassen die sichergestellten Fahrzeugteile darauf schließen, dass es sich um einen dunklen Skoda Fabia gehandelt hat.

Der Sachschaden wird auf zirka 3.500 Euro beziffert.

Zur Aufklärung des Geschehens sucht die Polizei in Ratekau Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. einem erheblich beschädigten Skoda Fabia machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04504-7088880 oder per E-Mail an Ratekau.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell