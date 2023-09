Polizei Köln

POL-K: 230915-2-K Schmierereien an Bürogebäude in der Altstadt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Freitag (15. September) haben Unbekannte die gläserne Eingangstür eines Bürogebäudes in der Straße "Unter Taschenmacher" mit einem Stein eingeworfen und die Fassade beschmiert. In dem Gebäude befindet sich die CDU-Kreisgeschäftsstelle. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr ein "Klirren" gehört. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell