BPOLI S: 22-Jährige in der S-Bahn angegriffen

Schorndorf (ots) - Am heutigen Sonntagmittag (20.11.2022) brannte ein Mülleimer in einem Fernzug Richtung Nürnberg, weshalb der IC außerplanmäßig am Schorndorfer Bahnhof zum Halten kam. Bisherigen Erkenntnissen zufolge steckte ein bislang unbekannter Täter am heutigen Sonntag gegen 12:50 Uhr den Inhalt eines Mülleimers in einem Fernzug auf der Fahrt von Stuttgart nach Nürnberg in Brand. Aufgrund der daraus ...

