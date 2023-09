Polizei Köln

POL-K: 230914-8-K Hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht eine Räuberin, die am Donnerstagmorgen (14. September) einem Kölner (74) in Köln-Müngersdorf eine hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen haben soll. Nach ersten Erkenntnissen habe die Unbekannte dem Mann gegen 10 Uhr vor seiner Garage am Ackerrain aufgelauert und ihm in den Schritt getreten. Anschließend sei sie in ein Auto, das der Überfallene nicht weiter beschreiben kann, gestiegen und in Richtung Roggenweg davongefahren. Laut Zeugenaussagen hatte die Gesuchte lange schwarze Haare, war etwa 1,60 Meter groß und circa 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug sie ein schwarzes Hemd und einen langen weißen Rock. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/iv)

