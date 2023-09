Polizei Köln

POL-K: 230914-7-K 17-jähriger mutmaßlicher Autodieb nach Verfolgung festgenommen - Haft

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (14. September) hat die Polizei Köln an der Deutz-Mülheimer Straße in Mülheim einen 17-Jährigen am Steuer eines gestohlenen Mercedes CLA 220 CDI festgenommen. Gegen den Jugendlichen, der keine gültige Fahrerlaubnis hat, lag bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vor. In seiner Bekleidung stellten die Polizisten Betäubungsmittel sicher. Ein Arzt entnahm dem Festgenommenen eine Blutprobe. Eine Streifenwagenbesatzung hatte gegen 1.30 Uhr an der innerstädtischen Markmannsgasse den im Frontbereich erheblich beschädigten Sport-Coupé bemerkt und dem Fahrer Anhaltesignale gegeben. Daraufhin war der Verdächtige mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Deutzer Brücke ins Rechtsrheinische geflüchtet. An der Mindener Straße missachtete er eine rote Ampel, überrollte an der Einmündung Auenweg einen Poller und fuhr auf dem Gehweg unter der Eisenbahnunterführung nur knapp an einem dort sitzenden Obdachlosen (36) vorbei. An der Kreuzung Auenweg/Deutz-Mülheimer Straße hielt er in der Sackgasse an, rammte rückwärtsfahrend den hinter ihm stehenden Streifenwagen und versuchte, einen der festnehmenden Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Zwischenzeitlich hatte der Fahrzeughalter den Diebstahl seines Autos aus der Tiefgarage Heumarkt bemerkt und Anzeige erstattet. Nach Zeugenangaben sei der 17-Jährige dort mit dem gestohlenen Wagen gegen eine Wand gefahren und habe anschließend die geschlossene Ausfahrtschranke durchbrochen. (cg/de)

