Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer missachtet die Vorfahrt

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 31-jähriger Radfahrer befuhr am 14.08.2023 die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Friedrich-Wolf-Ring und missachtet dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw Ford, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

