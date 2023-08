LPI-G: Größere Menge Cannabis aufgefunden

Gera (ots) - Gera. In der Straße des Friedens drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag (13.08.23) zu Montag (14.08.23) in ein Kassenhaus ein. Sie durchsuchten das Innere, fanden aber anscheinend keine potentielle Beute. Unverrichteter Dinge ergriffen sie die Flucht. Zurück blieb erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei (0365/ 829-0) nun nach Zeugen (Bezugsnummer: 0211022/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

