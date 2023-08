LPI-G: Geräte von Baustelle entwendet

Gera (ots) - Gera. Ein 35-jähriger Motorradfahrer befuhr am 14.08.2023 gegen 16:15 Uhr die Straße des Bergmanns. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über seine Kawasaki, kollidierte mit einer Bordsteinkante und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch den Unfall zog er sich mehrere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden. ...

