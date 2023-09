POL-K: 230915-1-K Fußgänger von Bagger erfasst und tödlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots) - Die Polizei Köln sucht eine Räuberin, die am Donnerstagmorgen (14. September) einem Kölner (74) in Köln-Müngersdorf eine hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen haben soll. Nach ersten Erkenntnissen habe die Unbekannte dem Mann gegen 10 Uhr vor seiner Garage am Ackerrain aufgelauert und ihm in den Schritt getreten. Anschließend sei sie in ein Auto, ...

mehr