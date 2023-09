Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstellen-Einbrecher/ Einbruch in Kita verhindert

Halver (ots)

Heute Nacht sind Unbekannte in eine Tankstelle an der Von-Vincke-Straße eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Gegen 2.30 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Krach. Als sie der Ursache nachging, sah sie einen schwarzen Pkw, der vom Gelände der Tankstelle abfuhr. Kurz darauf wendete ein weißer Lieferwagen vor der Tankstelle. Inzwischen lief ein akustischer Alarm und eine Vernebelungsanlage versperrte den Blick in den Innenraum. Andere Zeugen beobachteten drei männliche Personen mit Taschen. Aufnahmen aus der Überwachungskamera zeigen, wie zwei Personen zunächst vergeblich versuchen, die Tür zu öffnen, Kurz darauf heben sie einen Gullideckel aus der Straße und werfen diesen gegen die Tür, die zersplittert. Die Polizei sicherte die Aufnahmen und bittet weitere Zeugen, die zum Tatzeitpunkt vielleicht in der Nähe den schwarzen Pkw oder den weißen Lieferwagen gesehen haben, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am frühen Mittwochmorgen möglicherweise einen Einbruch in den Kindergarten am Bächterhof. Kurz vor 5 Uhr hörte sie laute Geräusche vom Eingang der Kita. Als sie nachschaute, entdeckte sie sie zwei männliche Personen, die sofort die Flucht ergriffen. An der Tür befinden sich Hebelmarken. (cris)

