Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro/ Motorroller gestohlen

Hemer (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Beethofenstraße in ein Büro eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und entwendeten ein TV-Gert sowie Fahrzeugschlüssel.

Am Dienstagnachmittag oder in der folgenden Nacht wurde an der Lamferstraße ein Motorroller gestohlen. Es handelt sich um einen MBK-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 383KXO. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell