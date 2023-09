POL-MK: Münzautoamt an Toilettenhäuschen aufgebrochen

Werdohl (ots) - Ein 33-Jähriger versuchte am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, mehrere Dosen Bier aus einem Supermarkt an der Heinrichstraße zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei und sprach ihn im Kassenbereich an. Der 33-Jährige beabsichtigte daraufhin zu fliehen, wurde allerdings festgehalten. Der 33-Jährige schlug dem Mitarbeiter daraufhin auf den Arm, um sich loszureißen. Dies gelang ihm allerdings nicht. ...

mehr