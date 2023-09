Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Ladendiebstahl

Werdohl (ots)

Ein 33-Jähriger versuchte am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, mehrere Dosen Bier aus einem Supermarkt an der Heinrichstraße zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei und sprach ihn im Kassenbereich an. Der 33-Jährige beabsichtigte daraufhin zu fliehen, wurde allerdings festgehalten. Der 33-Jährige schlug dem Mitarbeiter daraufhin auf den Arm, um sich loszureißen. Dies gelang ihm allerdings nicht. Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz. Er wurde durch die alarmierte Polizei vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. (schl)

