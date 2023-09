POL-MK: Brennende Baustellentoilette/Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Schalksmühle (ots) - Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr in eine Kfz-Werkstatt in der Straße Asenbach eingebrochen. Die Täter brachen dafür gewaltsam ein Dachfenster auf. Anschließend entwendeten sie Werkzeug. Im Bürobereich verspritzen die Täter aufgefundene Politur. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02353/9199-0 mit der Polizeiwache in Halver in Verbindung zu setzen. ...

