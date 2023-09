Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW stürzt beinahe in die Lenne

Werdohl (ots)

Der Fahrer eines VW Passat wäre heute Morgen beinahe mit seinem Auto in der Lenne gelandet. Gegen 9.30 Uhr fuhr der Dortmunder (18) über die B236 in Richtung Werdohl. Auf Höhe der Einmündung Höllmecke geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Straßenbegrenzung neben der Brücke Richtung Lengelsen. Er hing anschließend mit der Vorderachse über dem Fluss und riss sich durch die Kollision Teile des Unterbodens auf, wodurch Betriebsmittel vermutlich auch in die Lenne liefen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr führte Bergungsarbeiten durch. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die B236 war bis etwa 11.20 Uhr voll gesperrt. (dill)

