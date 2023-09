Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 37-Jähriger spuckt Busfahrerin ins Gesicht/Scheinwerfer ausgebaut

Iserlohn (ots)

Ein 37-jähriger Hemeraner betrat am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, einen Bus am Stadtbahnhof. Der Busfahrerin konnte er kein gültiges Ticket vorweisen. Als sie ihn daraufhin bat ein Ticket zu kaufen oder den Bus unverzüglich zu verlassen, spuckte der Mann ihr unvermittelt ins Gesicht. Anschließend verließ er den Bus. Die Polizisten trafen den Mann in der Nähe des Busses an. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem erhielt er einen Platzverweis. (schl)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheinwerfer eines in der Straße Auf dem Winkel parkenden Porsche Panamera ausgebaut und entwendet. Ein Zeuge blickte, gegen 00:05 Uhr, aus dem Fenster. Er konnte nur noch sehen, wie ein silberner Ford Fiesta mit quietschenden Reifen davonfuhr. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell