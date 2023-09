Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch im Berufskolleg

Einbrecher stehlen Metall

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen in das Berufskolleg Raithelplatz ein. Hierfür hebelten sie eine Tür auf. Im Gebäude versuchten sie weitere Türen und Spinde aufzubrechen. Dies misslang. Ob sie Beute machten, ist unbekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Zwischen Samstagmittag, 12:00 Uhr und Montagmorgen, 05:30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Firmenhalle an der Lösenbacher Landstraße eingebrochen. Die Täter schlugen dafür zunächst gewaltsam ein Fenster ein. Anschließend stahlen sie ca. 40 Kisten mit Metall. Zudem stahlen sie unter anderem einen Kaffeeautoamten und eine Kettensäge. Zum Transport der Kisten nutzen die Täter wahrscheinlich einen Hubwagen, den sie in der Firma vorfanden. Für den abschließenden Abtransport nutzen die Täter wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell