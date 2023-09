POL-MK: Einbrecher werfen Fenster ein

Altena (ots) - Unbekannte sind über das Wochenende in die Büroräumlichkeiten einer Seniorenbetreuung an der Lennestraße eingebrochen. Zutritt verschafften sie sich, indem sie einen Notausgang gewaltsam öffneten. Die Einbrecher stahlen einen Laptop und einen Drucker. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

