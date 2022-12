POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.12.2022

Goslar (ots) - Einbruch in Wohnhaus In der Zeit von Di., 27.12.22, 09 Uhr bis Mi., 28.12.22, 21 Uhr, stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Zellbach ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe, die der Besitzer in seinem Haus lagerte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei CLZ, unter 05323/94110-0, zu melden. ...

