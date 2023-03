POL-PDNR: Girls' Day bei der Polizeiinspektion Straßenhaus

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochabend erschien ein 60-jähriger Mann aus Linz bei der Linzer Polizeiinspektion und übergab eine Damenhandtasche, welche er unter einer Bank in der Nähe des Meusch Centers gefunden hatte. Nachdem die Eigentümerin ermittelt und verständigt werden konnte, stellte sie bei der Durchsicht fest, dass 70 Euro Bargeld entwendet wurden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

mehr