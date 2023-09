Polizei Köln

POL-K: 230916-1-K/REK/OS Senior tot in Einfamilienhaus in Pulheim aufgefunden - zwei Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 8. September 2023

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Spezialisten der Polizei Osnabrück haben am Freitagabend (15. September) zwei Männer (19, 20) in Osnabrück vorläufig festgenommen, die den 85 Jahre alten Rentner in Pulheim getötet haben sollen.

Umfangreiche Ermittlungen einer Mordkommission der Polizei Köln hatten die Spur nun auf die beiden in Osnabrück lebenden Verdächtigen geführt. Die Staatsanwaltschaft Köln erwirkte richterliche Haftbefehle.

Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen sowie zu den Hintergründen dauern weiter an.

Weitere Informationen erteilt die Kölner Staatsanwaltschaft ab Montag durch Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer unter der Telefonnummer 0221/477-4271. (cr/iv)

