Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl und Sachbeschädigung - Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Die Heidenheimer Straße in Richtung Ortsmitte Unterkochen befuhr am Freitag um 10:50 Uhr ein 63-jähriger Lenker eines BMW. An der Kreuzung zur Aalener Straße missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Peugeot-Lenker, welcher die Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Aalen befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: 7000 Euro Schaden

Auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren ereignete sich am Freitagmorgen gegen 10:55 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand. Eine 67-jährige Lenkerin eines VW Polo wollte rückwärts ausparken und übersah hierbei einen hinter ihr vorbeifahrenden Ford Mondeo einer 38-Jährigen. Beiden Fahrerinnen wurde durch einen geparkten SUV die Sicht verdeckt, so dass es zu dem Unfall kam.

Ellwangen: Farbschmierereien

Auf etwa 2500 Euro wird der Schaden geschätzt, der durch Farbschmierereien auf der westlichen Wandseite der Stadthalle in der Haller Straße entstand. Mit schwarzer Farbe wurden dort zwischen dem 26.10.23 und dem 27.10.23 mehrere Schriftzüge aufgemalt. Zudem wurde noch eine Wand in einer Unterführung in der Haller Straße sowie eine öffentliche Toilette in der Aalener Straße besprüht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Rainau: Diebstahl und Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 27.10. und Montag, 30.10.23 wurde das Ortschild von Dalkingen entwendet. Zudem wurden mehrere Begrenzungspfosten sowie ein Hinweisschild herausgerissen. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Lorch: Einbruch

In der Vorstadtstraße drang zwischen Mittwochmittag, 14 Uhr und Donnerstagmorgen, 7:50 Uhr ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Ladengeschäft ein, indem er zuvor die Eingangstür aufhebelte. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Eindringling nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 071727315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell