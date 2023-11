POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

Aalen (ots) - Am Freitagmorgen um kurz vor 8.45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass jemand in der Hofherrnstraße in Unterrombach - vermutlich mit einem Luftgewehr - aus dem Fenster eines dortigen Wohnhauses auf einen, im Garten befindlichen, Mann geschossen habe. Dieser Mann wurde jedoch nicht getroffen und blieb unverletzt. Die alarmierte Polizei rückte unverzüglich mit starken Kräften aus ...

mehr