Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeug entwendet - Beim Diebstahl ertappt - Vor Polizeikontrolle geflüchtet - In Werkstatt eingebrochen

Aalen (ots)

Aalen: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Beamte des Aalener Polizeireviers erkannten am Donnerstagvormittag gegen 11.40 Uhr einen 39-Jährigen, der mit einem Krad die Bischof-Fischer-Straße befuhr. Da den Polizeibeamten bekannt war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Als der 39-Jährige bemerkte, dass der Streifenwagen wendete, fuhr er beschleunigt über die Rohrwangstraße, die Rombacher Straße und die B 29 davon. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und möglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wurde von einer weiteren Verfolgungsfahrt abgesehen und der Mann kurze Zeit später zu Hause aufgesucht. Der 39-Jährige war nicht nur ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren, an dem Krad war eine gefälschte Zulassungsplakette aufgeklebt und das angebrachte Kennzeichen gehört zu einem anderen Fahrzeug. Gegen den 39-Jährigen werden entsprechende Anzeigen vorgelegt. Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Donnerstagnachmittag einen, in der Kocherstraße abgestellten, Skoda, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Die Beschädigung wurde gegen 16.30 Uhr festgestellt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Fahrzeuge streiften sich

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Abtsgmünd und Fachsenfeld streiften sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr ein Mercedes Benz und ein BMW, wobei ein Gesamtschaden von ca. 1300 Euro entstand.

Essingen-Lauterburg: Fahrzeug entwendet

Zwischen Mittwochmittag 13 Uhr und Donnerstagmorgen 8.30 Uhr entwendeten Unbekannte einen schwarzen Mercedes Benz A-Klasse, der in einer Einfahrt in der Teichstraße abgestellt war. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen AA - LC 581 hat einen Wert von rund 500 Euro. Möglicherweise steht der Diebstahl im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Gaststätte Hirtenteich. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Beim Diebstahl ertappt

Angestellte eines Lebensmitteldiscounters in der Marienstraße sprachen am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr einen 20-Jährigen an, nachdem sie ihn und einen weiteren Mann beim Diebstahl beobachtet hatten. Bei dem Begleiter des 20-Jährigen konnten keine entwendeten Gegenstände vorgefunden werden, weshalb er das Geschäft verlassen durfte. Der 20-Jährige indes hatte in seinem Rucksack diverse Lebensmittel verstaut, die er aus den Regalen genommen hatte. Als er ins Büro gebeten wurde, stieß er eine Angestellte und einen Kunden zur Seite und flüchtete in Richtung Ausgang. Da jedoch eine weitere Angestellte die Türen bereits verschlossen hatte, musste der 20-Jährige dort warten bis die Polizei eintraf.

Rainau: Fahrzeug übersehen

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Von einem gesperrten Feldweg kommend, fuhr ein 61-Jähriger gegen 6.40 Uhr mit seinem Audi auf die B 290 ein. Dabei übersah er den VW Touran eines 51-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten der Unfallverursacher, sowie der 51-Jährige und sein 22 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart streifte eine 68-Jährige am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mit ihrem Ford den neben ihr fahrenden Mercedes Vito eines41-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Heubach: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Mit ihrem Opel Corsa fuhr eine 22-Jährige auf der Mögglinger Straße auf den Suzuki einer 62-Jährigen auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Lorch-Waldhausen: In Werkstatt eingebrochen

Zwischen Dienstagabend 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 7.35 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Uferstraße. Die Täter brachen Schränke und eine Holztür auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Westhausen: Geplatzter Lkw-Reifen

Gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen platzte an einem Lkw, der die A 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen befuhr, linksseitig ein Reifen der ersten Achse seines Aufliegers. Zwei hinter dem Lkw fahrende Pkw wurden durch, auf der Fahrbahn liegende, Reifenteile beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell