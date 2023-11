Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl - Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Trickdiebstahl

Ein Seniorenehepaar kam am Donnerstag gegen 9.15 Uhr einem Mann zur Hilfe, der in der Bonhoefferstraße mit einer Landkarte in der Hand stand und sich offensichtlich nicht zu recht fand. Nach dem Kontakt mit der fremden Person, die kein deutsch sprach, stellte die Senioren fest, dass ihre Geldbörse mit etwa 1200 Euro Bargeld, unbemerkt aus der Jackentasche entwendet wurde. Das Bargeld wurde von den Senioren zuvor auf der unweit entfernten Bank abgehoben. Der Tatverdächtige war ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine dunkle Jacke. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz vor 20 Uhr am Donnerstagabend stellte ein 22-Jähriger seinen Lkw in der Panoramastraße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Citroen, wobei ein Sachschaden von rund 2200 Euro entstand.

Winnenden: Wäscheständer geriet in Brand

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der beim Brand eines Wäscheständers am Freitagmorgen entstand. Der Wäscheständer, der im Treppenhaus eines Gebäudes im Steinweg aufgestellt war, geriet gegen 00.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurden auch die Wände, das Treppengeländer und ein Dachfenster beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden war mit 9 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Winnenden hat Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen.

Winnenden: Fahrzeug beschädigt - 5000 Euro Schaden

Beim Öffnen seiner Fahrzeugtüre beschädigte ein bislang Unbekannter den Opel Zafira eines 57-Jährigen, der auf einem Parkplatz in der Gerberstraße abgestellt war. Die Beschädigung entstand zwischen Mittwochvormittag 11 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell