POL-HA: Vorfahrtsunfall in Henkhausen, eine Person verletzt

Hagen (ots)

Am Freitag, 29.09.2023 befuhr eine 40-jährige Frau mit einem Opel-Corsa die Henkhauser Straße, von der Königsberger Straße kommend, in Richtung Alte Heerstraße. An der Kreuzung Am Berge / Henkhauser Straße bog sie nach links in Richtung Alter Henkhauser Weg ab und übersah hierbei einen Opel Corsa, dessen 42-jähriger Fahrer die Henkhauser Straße in Gegenrichtung befuhr und geradeaus über die Kreuzung in Richtung Königsberger Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die 40-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle ab, da Betriebsstoffe ausgetreten waren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

M.S.

